قيادي بحماس: كُتيب "رئيسنا قدوتنا" إفساد لثقافة الجيل الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، على إطلاق وزارة التربية والتعليم بالحكومة الفلسطينية كتاب "رئيسنا قدوتنا"، والذي يعتبر مقتطفات من كتب الرئيس محمود عباس.





وقال أبو زهري، عبر (تويتر): إن "إلزام الطلبة بدراسة كتاب عن مواقف محمود عباس يمثل محاولة لإفساد ثقافة الجيل وتضليله لأن من رسّخ ثقافة التعايش والتنسيق الأمني ورفض المقاومة وخنق غزة لا يمكن أن يكون قدوة لهذا الجيل"، وفق تعبيره.



