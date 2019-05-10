عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل الوضع السياسي العام والمرحلة الصعبة التي تمر بها فلسطين والمنطقة عموما على ضوء الإجراءات الإسرائيلية – الأمريكية العدوانية وانتشار الشعبوية والعنصرية والتطرف في العالم اجمع، والدور الأوروبي والعربي والدولي اللازم اتخاذه في هذا الوقت الحرج.







جاء ذلك في زيارة رسمية قامت بها عشراوي الى النمسا، التقت خلالها بوزير الخارجية النمساوية، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة فيينا، بحضور طاقم الوزارة المتخصص بقضايا الشرق الأوسط، حيث أكدت على أهمية أن تعود النمسا الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف، وطالبت الحكومة النمساوية الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما تم أيضا بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مستقبلا.

رام الله - دنيا الوطنوجرى خلال اللقاء أيضا، مناقشة آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وتدميرها المتعمد لاحتمالات السلام، والتحالف الامريكي- الاسرائيلي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية والترويج لما يسمى بـ "خطة السلام الامريكية"، وحثت عشراوي في هذا السياق المجتمع الدولي بما في ذلك النمسا وأوروبا عموما بالعمل على مواجهة سياسات ترامب ونتنياهو المتفردة، والقيام بدور جاد وفاعل لإنهاء الاحتلال العسكري ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ووضع حد لممارساتها.