إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل بعيار معدني في الظهر والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً والتي انطلقت في إطار إحياء الذكرى 71 للنكبة.وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة واطلقوا باتجاههم الاعيرة المعدنية وقنابل الغاز بكثافة مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ عمره 15 عاماً بعيار في الظهر إضافة إلى العشرات بحالات الاختناق وعولجت جميعها ميدانياً من قبل طاقم الخدمات الطبية العسكرية التي تواجدت في موقع المواجهات.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وإحراق عشرات الإطارات المطاطية قرب مستوطنة قدوميم الجاثمة عنوة على أراضي القرية.وانطلقت المسيرة الأولى في شهر رمضان المبارك في إطار احياء فعاليات الذكرى 71 بمشاركة المئات من ابناء البلدة ووفود أجنبية من كوريا الجنوبية ومنظمة التضامن الدولي ومجلس الكنائس العالمي.