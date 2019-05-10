مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الهجرة الدولية: إن 70 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وكانت قناة (سكاي نيوز) عربية قالت عبر موقعها في (تويتر): إن 70 مهاجراً غير شرعي، غرقوا اليوم قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 16 منهم.وفي السياق، قالت وسائل إعلام تونسية، إن 70 مهاجراً من الأفارقة جنوب الصحراء مصرعهم، الجمعة، جراء غرق مركبهم في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة.وأوضحت أنه تم إنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأكّد المصدر، أن عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفايات المسجلة مرشحا للارتفاع، علما أن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادثة.ومن المنتظر أن يقع توجيه الجثث، التي يتواصل انتشالها، إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستستقبل وتعتني بالأشخاص الذين تم إنقاذهم.