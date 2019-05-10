عاجل

  • اندلاع حريق جديد في شعار هنيغف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

  • وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

  • 3500 فلسطيني يتظاهرون في 5 مواقع على طول حدود قطاع غزة

عربي

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

مصرع نحو 70 شخصاً بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
مهاجرين غير شرعيين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الهجرة الدولية: إن 70 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وكانت قناة (سكاي نيوز) عربية قالت عبر موقعها في (تويتر): إن 70 مهاجراً غير شرعي، غرقوا اليوم قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 16 منهم.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام تونسية، إن 70 مهاجراً من الأفارقة جنوب الصحراء مصرعهم، الجمعة، جراء غرق مركبهم في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسيّة.

وأوضحت أنه تم إنقاذ 16 آخرين، على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكّد المصدر، أن عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفايات المسجلة مرشحا للارتفاع، علما أن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادثة.

ومن المنتظر أن يقع توجيه الجثث، التي يتواصل انتشالها، إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستستقبل وتعتني بالأشخاص الذين تم إنقاذهم.

أخبار ذات صلة

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

وزير خارجية لبنان: إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل &#34;نجمة داود&#34;

شاهد: داعية سعودي يُقدم تفسيراً لشكل "نجمة داود"

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

التحقيق مع عمر البشير بتهمة انقلاب 1989

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

شاهد: صور أولية لقاذفة &#34;بي-52&#34; الأمريكية النووية في قطر

شاهد: صور أولية لقاذفة "بي-52" الأمريكية النووية في قطر

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

تعديلات في ثماني حقائب وزارية جديدة يجريها رئيس الوزراء الأردني

تعديلات في ثماني حقائب وزارية جديدة يجريها رئيس الوزراء الأردني

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

عشراوي تطالب النمسا بالعودة الى نهج التضامن مع الشعب الفلسطيني

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة طفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف &#34;الهلال الأحمر&#34; في &#34;باب الأسباط&#34;

الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف "الهلال الأحمر" في "باب الأسباط"

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة &#34;موحدون في مواجهة الصفقة&#34;

الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"

منوعات

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ &#34;المتصابية&#34;

لطيفة تثير الجدل بارتدائها سترة فقط.. وأحدهم يصفها بـ "المتصابية"

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

عربي

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

شاهد: صور أولية لقاذفة &#34;بي-52&#34; الأمريكية النووية في قطر

شاهد: صور أولية لقاذفة "بي-52" الأمريكية النووية في قطر

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة