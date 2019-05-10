في طريقها لإسبانيا.. سفينة سعودية غادرت ميناء فرنسياً دون شحنة أسلحة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن بيانات تعقب السفن ومسؤول محلي فرنسي: إن سفينة سعودية كان من المقرر أن تُحمل أسلحة في فرنسا غادرت ميناء (لوافر) دون شحنة السلاح وتبحر الآن إلى "سانتاندير" بإسبانيا.وكانت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان سعتا أمس لعرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية، بينما كانت تحاول الرسو في شمال فرنسا، بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.