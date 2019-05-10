الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف "الهلال الأحمر" في "باب الأسباط"

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بالضرب على أحد طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة باب الأسباط من أبواب القدس القديمة.وقالت الجمعية "ان الاعتداء جاء بعد محاوله إدخال سيارة اسعاف لنقل أحد المرضى في منطقة باب الاسباط"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).