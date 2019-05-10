شؤون فلسطينية

شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الشهيد حامد الخضري خلال التصعيد الأخير

شاهد: اللحظات الأولى لاستهداف الشهيد حامد الخضري خلال التصعيد الأخير
استهداف سيارة حامد الخضري
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، اللحظات الأولى لاستهداف طائرة حربية إسرائيلية سيارة المواطن حامد الخضري، والذي أدى إلى استشهاده على الفور، يوم الاثنين الماضي.

وعرض الفيديو لأول مرة وبصورة واضحة جداً للشهيد الذي زفته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في مكان استهداف طائرات الاحتلال سيارته بحي الدرج شرق غزة بالتصعيد الأخير.


 

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