حول التفاهمات.. الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين هنية وملادينوف





وأضاف: "تم في الاتصال الهاتفي التطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد لتنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار عنه".



كما تم استعراض طبيعة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من قتل وتدمير.



كما تم مناقشة الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته بناءً على الاتفاق الذي أعقب معركة الكرامة التي خاضها أسرانا الصامدون في سجون المحتل.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الأخير تلقى اتصالاً مطولاً من نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.