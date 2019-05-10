"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها، في الثلاثين من آذار/مارس العام الماضي.
وقالت الوزارة: إن 304 شهيداً منهم (59 طفل و10 سيدات ) و 17301 إصابة مختلفة وصلت للمستشفيات منهما (3544 طفلاً و 1168 سيدة ) جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، منذ 30 مارس 2018 وحتى 9/5/2018 شرق قطاع غزة.
ويستعد الفلسطينيون بقطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية والمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
كشف وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها، في الثلاثين من آذار/مارس العام الماضي.
وقالت الوزارة: إن 304 شهيداً منهم (59 طفل و10 سيدات ) و 17301 إصابة مختلفة وصلت للمستشفيات منهما (3544 طفلاً و 1168 سيدة ) جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، منذ 30 مارس 2018 وحتى 9/5/2018 شرق قطاع غزة.
ويستعد الفلسطينيون بقطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية والمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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