"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

رام الله - دنيا الوطنكشف وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها، في الثلاثين من آذار/مارس العام الماضي.وقالت الوزارة: إن 304 شهيداً منهم (59 طفل و10 سيدات ) و 17301 إصابة مختلفة وصلت للمستشفيات منهما (3544 طفلاً و 1168 سيدة ) جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، منذ 30 مارس 2018 وحتى 9/5/2018 شرق قطاع غزة.ويستعد الفلسطينيون بقطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية والمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.