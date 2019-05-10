شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها، في الثلاثين من آذار/مارس العام الماضي.

وقالت الوزارة: إن 304 شهيداً منهم (59 طفل و10 سيدات ) و 17301 إصابة مختلفة وصلت للمستشفيات منهما (3544 طفلاً و 1168 سيدة ) جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، منذ 30 مارس 2018 وحتى 9/5/2018 شرق قطاع غزة.

ويستعد الفلسطينيون بقطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية والمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

بينهم ياسين وهنية ومشعل..صحيفة سعودية تنشر أسماء 40 شخصاً تصفهم بـ &#34;الإرهابيين&#34;

بينهم ياسين وهنية ومشعل..صحيفة سعودية تنشر أسماء 40 شخصاً تصفهم بـ "الإرهابيين"

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة &#34;موحدون في مواجهة الصفقة&#34;

الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تطلق برنامجها الطبي في جمهورية نيكاراغوا

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تطلق برنامجها الطبي في جمهورية نيكاراغوا

مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية ستتعرض لحكمٍ تاريخي قاسٍ إذا رفضت خطتنا للسلام

مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية ستتعرض لحكمٍ تاريخي قاسٍ إذا رفضت خطتنا للسلام

شاهد: عشرات آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان

شاهد: عشرات آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

"الصحة" بغزة تكشف إجمالي أحداث مسيرات العودة منذ انطلاقها

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تطلق برنامجها الطبي في جمهورية نيكاراغوا

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تطلق برنامجها الطبي في جمهورية نيكاراغوا

مجدلاني: انسحاب شركات عالمية من مناقصة للقطارات بالمستوطنات تعبير عن رفض الاستيطان

مجدلاني: انسحاب شركات عالمية من مناقصة للقطارات بالمستوطنات تعبير عن رفض الاستيطان

ست إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود

ست إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود

المالكي: الخطة الأمريكية للسلام وثيقة استسلام ولن نقبلها

المالكي: الخطة الأمريكية للسلام وثيقة استسلام ولن نقبلها

منوعات

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

الراقصة صافيناز تظهر بالحجاب في رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

عمرو دياب بالصدارة..أرقام فلكية لقائمة أجور النجوم في إعلانات رمضان

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

بي بي سي تفصل مذيعا وجّه إهانة لمولود الأمير هاري

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

دنيا سمير غانم تتألق بدور فتاة خليجية مدللة في مسلسلها الجديد

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

مشهد من مسلسل خليجي يتسبب بصدمة لمشاهديه

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

رسالة مُفاجئة من دنيا بطمة إلى أولاد زوجها

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

فرجاني ساسي ينطق الشهادة في الشلال.. ويعتدي على رامز جلال

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

كيف ردت سمية الخشاب على اتهام طليقها أحمد سعد لها بسرقة منزله؟

محمد إمام يُغازل داليدا خليل باللبناني: &#34;يقبرني جمالك&#34;.. وهي ترد

محمد إمام يُغازل داليدا خليل باللبناني: "يقبرني جمالك".. وهي ترد

عربي

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

الجماعات الحوثية تقصف بصاروخين قوات يمنية في جيزان وقبالة نجران

الجماعات الحوثية تقصف بصاروخين قوات يمنية في جيزان وقبالة نجران

29 دولارًا عقوبة العادلي بتهمة الفساد

29 دولارًا عقوبة العادلي بتهمة الفساد