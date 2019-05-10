حواتمة يهنىء القيادة الروسية باليوم العالمي للنصر على النازية والفاشية

رام الله - دنيا الوطنأبرق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، مهنئاً باليوم العالمي للانتصار على النازية والفاشية، وانتصار الاتحاد السوفييتي الكاسح على جحافل النازية في الحرب الوطنية العظمى.وأشاد حواتمة بالدور الذي قامت بأعبائه الثقيلة شعوب الاتحاد السوفييتي وجيشها الأحمر العظيم، في انقاذ العالم من خطر النازية والفاشية، التي كادت أن تعيد العالم إلى عصور البدائية الأولى والعصور البربرية والوحشية، وتدمير الإنجازات الانسانية في التقدم والرقي، وبناء الأفكار التقدمية والديمقراطية والحرية للشعوب.كما أشاد حواتمة، في رسائله الثلاث إلى القيادة الروسية (بوتين – لافروف – وبوغدانوف)، بالدور الذي تلعبه جمهورية روسيا الاتحادية في دعم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في مواجهة سياسات إدارة ترامب و(صفقة القرن)، بما في ذلك شطب المسألة الفلسطينية لصالح قيام دولة "إسرائيل الكبرى".كما ثمن حواتمة الدور الذي تلعبه موسكو إلى جانب دول صديقة أخرى لبناء عالم متعدد الأقطاب، يضع حداً لسياسة الأمبريالية الاستعمارية البائدة.وأكد حواتمة حرص الجبهة الديمقراطية والشعب الفلسطيني على تمتين العلاقة مع روسيا الاتحادية ومع قيادتها الشجاعة، مستذكراً لقاءاته المطولة والعديدة مع وزير الخارجية لافروف، ونائبه بوغدانوف.