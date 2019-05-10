زعيم المعارضة في فنزويلا يعلن جاهزيته لقبول تدخل عسكري أمريكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم الجمعة، جاهزيته لقبول تدخل عسكري أمريكي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في بلاده.وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية اليومية: "إذا اقترح الأمريكيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولجأ مشرعان فنزويليان لسفارتين في كاراكاس أمس الخميس، فيما تشن حكومة الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، حملة على حلفاء غوايدو الذين أيدوا محاولته لإشعال ثورة في الشوارع الأسبوع الماضي.واعتقلت الاستخبارات الفنزويلية الأربعاء الماضي إدغار زامبرانو، نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو ودول من أمريكا اللاتينية.