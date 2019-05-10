رئيسُ حزب المؤتمر السوداني:المجلس العسكري سيواجه مصير النظام السابق إذا رفض التسليم







رام الله - دنيا الوطناعتبر عمر الدقير، رئيسُ حزب المؤتمر السوداني، أن إطالةَ أمد التفاوض غيُر إيجابي ومضرٌ بالثورة.وقال الدقير في حديث خاص للتلفزيون (العربي): إن نسبةَ التفاؤل بالتوافق قد تراجعت وإن المجلسَ تعامل مع وثيقة الإعلان الدستوري على أنها دستورٌ كاملٌ وهذا غيرُ صحيح، مؤكدا أن حزبَه يريد أغلبيةً مدنيةً في الحكم.ودعا الدقير الى حسم الأمور سريعاً عبرَ حوارٍ مباشر، مشدداً على استمرارِ الثورة السَلميةِ إلى حين انتصارِ الإرادة الشعبية.الدقير وردا على سؤال حول دعم ِالإمارات والسعودية للمجلس العسكري قال ان تحالفَ نداء السودان يؤمن بعلاقات خارجيةٍ مبنيةٍ على مصالح شعبنا والمعركةُ الأساسية ُهي استرداد ُالسلطة للشعب.عمر الدقير وفي معرضِ حديثه عن رؤيةِ حزب المؤتمر للمرحلة المقبلة، اعتبر أن المنطقَ لا يقبل أن يشاركَ من كان شريكا للنظام السابق في السلطةِ الانتقالية.