إغلاق مسجد بعد إطلاق النار عليه أثناء صلاة التراويح بلندن

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة البريطانية، مسجدًا بشرق لندن، بعد إطلاق النار عليه خلال صلاة التراويح الليلة الماضية.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أكدت شرطة متروبوليتان وجود 'فوارغ رصاص"، داخل مسجد الملوك السبعة في إلفورد ، شرق لندن.وبحسب شهود العيان، دخل مسلح المبنى الديني قبل اقتحامه وإطلاق النار، حيث يعتقد أنه تم إطلاق النار لمرة واحدة.