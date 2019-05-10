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شاهد: صور أولية لقاذفة "بي-52" الأمريكية النووية في قطر

شاهد: صور أولية لقاذفة "بي-52" الأمريكية النووية في قطر
قاذفة &#34;بي-52&#34; الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
وصلت قاذفة "B-52" الاستراتيجية إلى قاعدة العديد العسكرية في قطر، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية.  

وجاء في بيان صدر عن القيادة: "وصلت قاذفة "B-52 Stratofortress" التي أقلعت من قاعدة باركسدايل الجوية في لوس أنجلس في 9 آيار/مايو الجاري إلى القاعدة الجوية في العديد بقطر"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلن مسؤولون أمريكيون الأربعاء الماضي أن 4 قاذفات من طراز "بي-52 " ستكون جزءا من القوات الإضافية التي سترسل إلى الشرق الأوسط للتصدي لما تقول واشنطن إنه "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، بأن إدارة ترامب سترسل مجموعة هجومية تتألف من حاملة طائرات وعدد من القاذفات إلى الشرق الأوسط.

 

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