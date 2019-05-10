قطر تدعو السعودية لإزالة العراقيل أمام سكانها لأداء الحج والعمرة

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية السلطات السعودية المعنية، إلى إزالة كافة العراقيل أمام القطريين والمقيمين في قطر لأداء العمرة في شهر رمضان المباركوجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن "قطر تطالب السلطات السعودية بتقديم جميع التسهيلات أسوة بما يتم تقديمه لبقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية".وأضافت الوزارة: "الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا تزال محظورة على جميع خطوط الطيران، بالإضافة إلى استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذر عليهم السفر جوا ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).كما لفتت الوزارة إلى أن السلطات السعودية لا تسمح لحملات العمرة والحج القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات جميع الدول الأخرى ما يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة وأمن وصحة المعتمرين والحجاج، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا، خاصة بالنسبة للنساء وكبار السن والمرضى.ونبهت إلى التحريض الإعلامي ضد القطريين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر.. وقالت: "مما يثير القلق بهذا الشأن هو استمرار الخطاب الإعلامي المحرض ضد قطر والقطريين والذي قد يشكل خطرا على سلامتهم".ودعت الوزارة السلطات السعودية من جديد إلى "مراجعة هذه الإجراءات التمييزية ضد القطريين ومن يرتبط بدولة قطر، كما حثت على تغليب الحس بالمسؤولية الدينية وتجنب تسييس شعائر الله سبحانه وتعالى".