تعديلات في ثماني حقائب وزارية جديدة يجريها رئيس الوزراء الأردني

رام الله - دنيا الوطنأجرى عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، تغييراً وزارياً يوم الخميس، والذي يعد الثالث منذ تولي منصبه، قبل نحو عام.وشمل التعديل، ثماني حقائب وزارية دون المساس بالوزارات السيادية ومنها المالية والخارجية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.ويأتي ذلك في أعقاب تغييرات في قيادة دائرة المخابرات العامة التي امتد نفوذها إلى شتى مجالات الحياة العامة في السنوات الماضية.وعين الملك عبدالله الأسبوع الماضي اللواء أحمد حسني مديراً لدائرة المخابرات العامة بعد أن أقال سلفه وأشاد بدور الجهاز لكنه انتقد في ذات الوقت المخالفات التي ترتكبها مجموعة صغيرة اتهمها بوضع مصالحها الشخصية قبل مصالح الوطن.كما أقر العاهل الأردني قبل ذلك بأيام إعادة هيكلة فريق مكتبه في القصر وأتى بوجوه جديدة وزاد عدد كبار المستشارين.