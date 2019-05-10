بثلاثة مليارات دولار..الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر





وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.





رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الخميس: إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر قيمتها ثلاثة مليارات دولار.وطلبت حكومة قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.