دولي

بثلاثة مليارات دولار..الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر

بثلاثة مليارات دولار..الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر
طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الخميس: إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وطلبت حكومة قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

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