محامو نتنياهو يطلبون تأجيل موعد جلسة الاستماع بشأن تقديم لائحة اتهام ضد



ويذكر ان اليوم هو آخر الأيام التي أمهلها ما يسمى المستشار القانوني لتحديد موعد للجلسة، علما بانه كان بإمكان المحامين تلقي مواد التحقيق من مكتب المستشار قبل نحو شهر ولكنهم لم يأخذوها بعد.

وجاء في رسالة بعثوا بها الى مندلبليت انه من غير المعقول عقد هذه الجلسة بعد شهرين، كما هو مقرر، نظراً لكمية مواد التحقيق والعمل المطلوب لدراستها، مشيرين إلى أن نتنياهو لن يتخلى عن حقه في عقد الجلسة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).