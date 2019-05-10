دولي

محامو نتنياهو يطلبون تأجيل موعد جلسة الاستماع بشأن تقديم لائحة اتهام ضد

محامو نتنياهو يطلبون تأجيل موعد جلسة الاستماع بشأن تقديم لائحة اتهام ضد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تأجيل موعد عقد جلسة الاستماع، التي سيتخذ في ختامها ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت قراره النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا. 

وجاء في رسالة بعثوا بها الى مندلبليت انه من غير المعقول عقد هذه الجلسة بعد شهرين، كما هو مقرر، نظراً لكمية مواد التحقيق والعمل المطلوب لدراستها، مشيرين إلى أن نتنياهو لن يتخلى عن حقه في عقد الجلسة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويذكر ان اليوم هو آخر الأيام التي أمهلها ما يسمى المستشار القانوني لتحديد موعد للجلسة، علما بانه كان بإمكان المحامين تلقي مواد التحقيق من مكتب المستشار قبل نحو شهر ولكنهم لم يأخذوها بعد.

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