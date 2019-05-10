إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الجمعة، مزارع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف التلال الرملية على السياج الحدودي، قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي صوب عدد من المزارعين ما أدى إلى إصابة أحدهم، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص على المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.