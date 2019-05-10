قوات الاحتلال تمنع الشبان من الوصول للقدس وتحولها لثكنة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال صباح اليوم الشبان من الضفة الغربية من حملة التصاريح ومن هم أقل من 40 عاماً من دخول القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، فيما شهد معبر قلنديا مشادات وتدافع ومواجهات بين الجنود والشبان الممنوعين من دخول القدس.وقد حوّلت شرطة الاحتلال وما يسمى جنود حرس الحدود؛ مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بعد فرض إجراءات ونشر قوات كبيرة من أفرادها وعناصرها؛ لمنع الفلسطينيين من الصلاة في الجمعة الأولى من شهر رمضان.وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها نشرت الآلاف من أفرادها في جميع أنحاء القدس، بما يتضمن البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وذلك بإشراف من قائد شرطة القدس.وصباح اليوم اضطر شبان صغار السن إلى القفز عن الجدار عبر استخدام سلالم وحبال رغم ملاحقة دوريات الجيش لهم، حيث يتعرضوا للكسور والاعتقال خلال مخاطرتهم بتخطي الجدار المحيط بالقدس المحتلة.