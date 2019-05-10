الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"

يستعد الفلسطينيون بقطاع غزة اليوم، للتوجه إلى الحدود الشرقية والمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار



يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه وفد أمني مصري في القطاع، حيث وصل أمس لمتابعة تنفيذ التفاهمات بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال، من أجل تهدئة وتخفيف الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً.



ويأتي أيضا بعد أيام قليلة من تصعيد عسكري شهده القطاع، أعقب فعاليات الجمعة الماضية التي استشهد من خلالها فلسطينيان برصاص الاحتلال، بعد قمع إسرائيل للمسيرات.



واستشهد خلال هذا التصعيد 27 فلسطينياً وأصيب المئات، فيما قتل أربعة إسرائيليين إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة صوت البلدات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.



وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام قال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن "الوفد المصري يأتي لمتابعة تنفيذ التفاهمات والضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ تلك التفاهمات، ونحن ملتزمون بتنفيذ التفاهمات، وهذا ما أكدناه في القاهرة"، مشدداً على أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الجانب المصري؛ لتنفيذ هذه التفاهمات.



من جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن الخامس عشر من أيار/مايو الحالي يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، داعية جماهير شعبنا للالتزام الكامل به.



وأوضحت الهيئة، أن ذلك من أجل توجيه رسائل للاحتلال الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا "لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر".



ودعت في مؤتمر صحفي أمس جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية 71 لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمس، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.



رام الله - دنيا الوطن