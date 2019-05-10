الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تطلق برنامجها الطبي في جمهورية نيكاراغوا

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي برنامجها الطبي الأول في جمهورية نيكاراغوا، بالتعاون مع وزارة الصحة وسفارة دولة فلسطين في ماناغوا.وأوضحت الوكالة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن البرنامج ينفذ من قبل الدكتور علاء عزمي رئيس برنامج نقل المعرفة في جراحة العمود الفقري لدى الوكالة إلى جمهورية نيكاراغوا.وكانت الوكالة الفلسطينية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية لتنفيذ برامج طبية استراتيجية لرفع مستوى الخدمة الطبية وتدريب الكوادر الطبية النيكاراغوية على تقنيات تخصصية وجراحية في تقويم العمود الفقري وتنفيذ عمليات جراحية من خلال الخبرات والكوادر الطبية الفلسطينية، وذلك امتدادا لبرامجها في أميركا اللاتينية.واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري أن البرنامج الطبي يأتي ضمن مجموعة من البرامج التنموية التي تقوم بها الوكالة على مستوى العالم لتلبية احتياجاتها التي تم التعبير عنها مسبقا.وقال إن هذا البرنامج يندرج ضمن إطار مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ أهداف الأجندة الإنمائية الدولية 2030 وخاصة الهدف الثالث الذي يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.وأضاف أن الدكتور علاء عزمي سيقوم بعقد ندوات تخصصية لمصلحة ركائز القطاع الصحي النيكاراغوي ممثلا بوزارة الصحة والمستشفيات العامة والجامعية، إضافة الى اقسام جراحة العظام، والتمريض، والطفال، والاشعة، وجراحة المخ والأعصاب والتخدير.وأشار إلى أن الدكتور سيقوم بمعاينة وفحص المرضى والأطفال المرشحين للجراحة، وتقديم محاضرة لمجموعة من الأطباء وطلبة الطب في مستشفى نيكاراغوا الألماني.يشار إلى أن برنامج عمل الوكالة في نيكاراغوا يقوم على التعاون في مجالات التنمية وخاصة في قطاع الزراعة والصحة.