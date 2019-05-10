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مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية ستتعرض لحكمٍ تاريخي قاسٍ إذا رفضت خطتنا للسلام

مبعوث ترامب: السلطة الفلسطينية ستتعرض لحكمٍ تاريخي قاسٍ إذا رفضت خطتنا للسلام
الرئيس عباس ومبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن أحداً في المنطقة لا يستطيع أن يقول بصدق إنه ضد خطة السلام لأنه لم يرها، مبدياً استعداد واشنطن للنقد العقلاني المنطقي للخطة بعد صدورها من جميع الأطراف.

وأضاف في حوار مع مجلة (المجلة): "وضعنا خطة تفصيلية وواقعية ومنصفة وقابلة للتنفيذ. وبمجرد أن يطَلع الجميع عليها، سوف يعلمون لماذا استغرقنا كل هذا الوقت في إصدارها".

وحول مبادرة السلام العربية، قال غرينبلات: "كانت مبادرة السلام العربية جهدًا طيبًا في حينها، وأذكر أني قرأتها منذ عدة أعوام وشعرت بإلهام كبير بسبب الإمكانيات التي كانت تحملها.

وتابع: "خطتنا وُضعت على أساس منطق وحقائق عام 2019، والرؤية الاقتصادية التي نقدمها لا يمكن أن توجد دون المكون السياسي"

وشدّد على أنه "من الصعب فهم لماذا قد ترفض السلطة الفلسطينية خطة لم ترها؟ والفلسطينيون يستحقون كرامة وفرصة وأسلوب حياة أفضل"، معرباً عن اعتقاده بأن "التاريخ سوف يُصدر حكمًا قاسيا على السلطة لرفضها فرصة يمكن أن تعطي للفلسطينيين شيئا مختلفًا تمامًا، شيئا إيجابيًا للغاية، مقارنة بما لديهم اليوم"، وفق ما قال.

من جهة أخرى، شارك مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في اجتماع غير رسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جرينبلات خلال الاجتماع الذي نظمته إندونيسيا: "ستكون رؤية السلام التي سنتقدم بها قريبا واقعية وقابلة للتنفيذ لكنها ستتطلب تنازلات من كلا الطرفين".

وأضاف: "نأمل حقا أن يلقي الإسرائيليون والفلسطينيون نظرة صادقة على رؤيتنا للسلام عندما نصدرها قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب".

وقال غرينبلات إنه "من المحير والمخيّب أن نرى التحيز الواضح المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة".

ولفت الانتباه إلى الجهود الأمريكية لجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين هجمات حماس الصاروخية في ديسمبر - وهو جهد فشل في نهاية المطاف في قاعة التجمع. لاحظت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل قد تم إدانتها مرارًا وتكرارًا ، إلا أن جماعة حماس (الإرهابية) لم تُدان بالاسم، عل حد زعمه.

وأوضح: "من العار حقًا أن يكون في هذه القاعات ما يقرب من 700 قرار يدين أعمال إسرائيل ، الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة ، لكن ليس هناك قرار يدين هجمات حماس على الإسرائيليين أو إساءة معاملتها وإهمال الأشخاص الذين تدعي أنهم يمثلونهم". هو قال.

وانتقد غرينبلات قرار عدم دعوة إسرائيل لحضور الاجتماع ، ووصفه بأنه "مفاجئ وغير عادل" ودعا أعضاء الأمم المتحدة إلى بذل جهد حقيقي لإحلال السلام في المنطقة. 

وقال: "نأمل أن نقدم رؤيتنا قريبًا". "في غضون ذلك ، سنستمر في قول الحقيقة ، حتى في حالة عدم الترحيب بها."، وفق ما نقل موقع (فوكس نيوز).

واستهدف غرينبلات فكرة أن المستوطنات هي المسؤولة عن عدم وجود اتفاق سلام: "دعونا نتوقف عن التظاهر بأن المستوطنات هي ما يحول دون التوصل إلى حل سلمي عن طريق التفاوض. هذا المهزلة والتركيز الهوس على جانب واحد من هذا الصراع المعقد لا يساعد أحدا. "

ربما في إشارة إلى ما يمكن أن ينتج عن اتفاق السلام الذي يعمل على غرينبلات ، قال إنه سمع نفس النقاط التي طرحت لسنوات عديدة في اجتماع اليوم ، وأن "الحقيقة المحزنة هي أن نقول نفس الأشياء ، كرر نفس نقاط الحوار المتعبة ، لكن دون تحديد طريقة واقعية للمضي قدماً ، ولن تؤدي إلى السلام - أبدًا! "

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