شاهد..عشرات آلاف المواطنين يزحفون لمدينة القدس المحتلة لأداء الجمعة الأولى من رمضان























رام الله - دنيا الوطنبدأ عشرات آلاف المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية وأراضي عام 1948، زحفهم إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.وتشهد المدينة استعدادات كبيرة لاستقبال المصلين الوافدين إليها، حيث توجه منذ ساعات الصباح الباكر الآلاف في الحافلات من مختلف المدن والقرى والبلدات إلى حاجز قلنديا العسكري شمال المدينة المقدسة، للوصول إلى الأقصى، فيما يمنع الاحتلال الرجال دون (40 عاما) من الدخول، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم الطرقات والشوارع المؤدية الى محيط البلدة القديمة والأقصى، والتي شملت إغلاق الشوارع في حي راس العامود ببلدة سلوان، وطريق أريحا وحي واد الجوز، ومفترق شارع المحكمة، وشارع السلطان سليمان، وشارع نابلس، ومفترق باب العامود/ مقطع القطار، ومفارق جورة العناب، وباب المغاربة، فضلاً عن إغلاق الشوارع الرئيسية "الفاصلة" بين شطري المدينة المقدسة، وأهمها شارع رقم واحد.فيما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة: الكشفية والصحية والإغاثية والتطوعية، ولجان الحارات والأحياء في القدس القديمة، جهوزيتها الكاملة لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الوافدين الى الأقصى المبارك.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن شرطة الاحتلال تمنع منذ ساعات الصباح دخول طواقمها للمسجد الأقصى دون أسباب تذكر، وفق ما ذكرت (وفا).