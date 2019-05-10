قيادي في حماس يعلّق على إطلاق كتيب "قدوتنا رئيسنا"









وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت كُتيباً بعنوان "قدوتنا رئيسنا"، ضمن مبادرة لأجل فلسطين نتعلم، حيث يستلهم اقتباسات من كلمات للرئيس محمود عباس.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت كُتيباً بعنوان "قدوتنا رئيسنا"، ضمن مبادرة لأجل فلسطين نتعلم، حيث يستلهم اقتباسات من كلمات للرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة حماس صلاح البردويل اليوم الجمعة، على إطلاق وزارة التربية والتعليم كتاب "قدوتنا رئيسنا".وقال البردويل في تغريدة عبر (تويتر): "رئيسنا قدوتنا الفصل الأول/ حصار الأشرار الفصل الثاني/قداسة التنسيق الفصل الثالث/ صفد عالم ليس لنا الفصل الأخير/الطلقة الأخيرة شدي حيلك يا بلد" وذلك وفق تعبيره.