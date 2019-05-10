هيئة البث الإسرائيلية: بدء تطبيق التفاهمات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الجمعة، إن القرار الإسرائيلي حول إعادة توسيع مساحة الصيد اعتباراً من اليوم، قبالة شواطئ قطاع غزة، لتبلغ 12 ميلاً بحرياً، يأتي في إطار التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصر والأمم المتحدة.وأفاد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الجانب الفلسطيني، بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المساحة ستكون 12 ميلاً بحرياً من ميناء غزة حتى الجنوب، وستة أميال بحرية من ميناء غزة حتى الشمال.ووصل وفد أمني مصري أمس الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، والتقى الفصائل الفلسطينية بينهم حركة حماس.واجتمع الوفد مع رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وناقش ملف التهدئة.وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام قال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن "الوفد المصري يأتي لمتابعة تنفيذ التفاهمات والضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ تلك التفاهمات، ونحن ملتزمون بتنفيذ التفاهمات، وهذا ما أكدناه في القاهرة"، مشدداً على أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الجانب المصري؛ لتنفيذ هذه التفاهمات.