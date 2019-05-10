أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة 10آيار/مايو، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.سعر صرف الدينار الأردني: 5.08 شيكل.سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.