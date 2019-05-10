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  • (وفا): إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

شؤون فلسطينية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة  10آيار/مايو، على النحو التالي: 

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.59 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني: 5.08 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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