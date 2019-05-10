الطقس: أجواء غائمة وربيعية اليوم وحارة بدءاً من الغد

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-12 25-16 28-18 بيت لحم 20-12 25-16 28-18 رام الله والبيرة 19-11 24-15 27-17 طولكرم 24-14 27-17 30-19 نابلس 23-12 27-16 30-18 قلقيلية 24-14 27-17 30-19 جنين 25-14 29-17 32-19 سلفيت 20-12 25-16 28-18 طوباس 25-14 29-17 32-19 روابي 23-12 27-16 30-18 الخليل 19-11 24-15 27-17 غزه 23-15 26-18 28-20 أريحا 31-18 35-22 38-24 خانيونس 23-15 26-18 28-20 الأغوار الشمالية 29-16 33-20 36-22 رفح 24-14 27-17 29-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بخمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: