مجدلاني: انسحاب شركات عالمية من مناقصة للقطارات بالمستوطنات تعبير عن رفض الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنثمن أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انسحاب ثلاث شركات عالمية عاملة بقطاع القطارات من مناقصة خاصة بنظام القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات ببعضها وبالقدس المحتلة.واعتبر مجدلاني هذه الخطوة بأنها تعبير واضح عن رفض الاستيطان ومخاطره ،كونه عمل خارج عن القانون ،وجريمة ترتكب ضد اراضي الدولة الفلسطينية ،وان الاستيطان هو من ابرز العقبات امام اية تسوية سياسية.وقال: "موقف كلا من شركات بومباردييه الكندية "Bombardier"، وماكواري الأسترالية "Macquarie Group" وسيمنز الألمانية "Siemens"، بالانسحاب من مناقصة القطارات، بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية وحركات المقاطعة، بداية جيدة نحو انسحاب كافة الشركات العاملة في المستوطنات".واشار ان أن القطارات تعتبر اداة استيطانية ،ولتعزيز الوجود الاستيطاني خالمرفوض دوليا طبقا لقرارات الشرعية الدولية .كما ثمن خطوات حركة المقاطعة واهمية تعزيزها فهذه الجهود تشكل اداة ضغط على كافة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي تنهب اراضي دولة فلسطين.