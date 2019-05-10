ست إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالأعيرة المطاطية، خلال المواجهات التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي أمام باب العامود بالقدس.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالأعيرة المطاطية، خلال المواجهات التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي أمام باب العامود بالقدس.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر بان طواقمها تعاملت مع 6 اصابات نقلت 4 منها لمستشفيات القدس احدها عيار "مطاطي" في العين.
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