ست إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود





وأفادت جمعية الهلال الاحمر بان طواقمها تعاملت مع 6 اصابات نقلت 4 منها لمستشفيات القدس احدها عيار "مطاطي" في العين.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالأعيرة المطاطية، خلال المواجهات التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي أمام باب العامود بالقدس.