شؤون فلسطينية

حماس: 434 عملاً مقاومًا ضد الاحتلال في الضفة خلال نيسان

حماس: 434 عملاً مقاومًا ضد الاحتلال في الضفة خلال نيسان
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس: إن العمل المقاوم في الضفة الغربية، متواصل، ردا على انتهاكات الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، فإن شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد تنفيذ (434) عملا مقاوما ضد الاحتلال في الضفة، لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات المقاومة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق والذي سُجل فيه تنفيذ (302) عملا مقاوما.

ووفق التقرير فقد نفذت 3 عمليات إطلاق نار، 4 عمليات طعن ومحاولة طعن، ومحاولة دهس، و9 عمليات زرع وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و7 عمليات إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع الاحتلال العسكرية، كما شهت مناطق الضفة والقدس اندلاع 334 مواجهة وإلقاء حجارة، أدت في مجملها لجرح 6 إسرائيليين.

وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 77% من مجموع أعمال المقاومة، فيما شكلت عمليات إطلاق النار ومحاولات الطعن وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته 7% من مجمل أعمال المقاومة، وتوزعت النسبة المتبقية على المقاومة الشعبية لاعتداءات المستوطنين والقيام بتظاهرات ومسيرات مناهضة للاحتلال والاستيطان في الضفة والقدس.


وأورد التقرير أن محافظات رام الله والقدس والخليل كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات وأعمال المقاومة بواقع (68،73،115) مواجهة لكل منها على التوالي، أي بنسبة قاربت 59% من مجموع محافظات الضفة.

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