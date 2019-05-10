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الجماعات الحوثية تقصف بصاروخين قوات يمنية في جيزان وقبالة نجران

الجماعات الحوثية تقصف بصاروخين قوات يمنية في جيزان وقبالة نجران
رام الله - دنيا الوطن
شنت الجماعات الحوثية، أمس الخميس، قصفا على قوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين، بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع (زلزال 1) "مداه 3 كيلو مترات" على تجمع للجيش اليمني قبالة جبل قيس في جيزان.

وذكرت القناة أن عناصر الحوثي أعطبوا آلية عسكرية يمنية في موقع المعريضة بجيزان.

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، استهدفت جماعة الحوثي تجمعا للجيش اليمني بصاروخ محلي الصنع نوع (زلزال 1) في القذاميل بمنطقة الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف والمحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

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