غرينبلات: خطتنا لم تتسرب وما نُشر غير دقيق

رام الله - دنيا الوطننفى جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، ما نشر على موقع صحيفة (يسرائيل هيوم)، حول الكشف عن تفاصيل بنود خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).وقال غرينبلات في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "خطتنا لم تتسرب، تقارير مثل هذه غير دقيقة وعادلة المضاربة"، مضيفاً: "المقالة نفسها حتى تقول إنه قد يكون مجرد خدعة".وتابع: "المضاربات والمصادر السيئة لا تفعل أي شيء لدفع السلام، إذا لم تسمع ذلك من فرقنا فلا تثق به".