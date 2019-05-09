فتح: ندعو حماس للاستجابة لنداء المنطق والعقل وتنفيذ اتفاق القاهرة 2017

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح، حركة حماس للاستجابة لنداء المنطق والعقل وتنفيذ اتفاقية القاهرة 2017، ل‘نهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية.وأكد جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، أن تحقيق ذلك، يمثل الدرع الحصين في مواجهة كافة المؤامرات والتحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.واعتبر عبيد، أن استهداف مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة، وتدميره أثناء العدوان على القطاع، يأتي في سياق فرض المؤامرات، وتمرير المشاريع المشبوهة.وقال، أثناء وقفة تضامنية على أنقاض مركز الحوراني: إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال ليس غريباً على ممارسات الاستعمار منذ فجر التاريخ، فلقد أحرق التتار مكتبة بغداد، وحذا الاحتلال الإسرائيلي حذوه في استهداف أعلام الحركة الوطنية ومفكريها فقام بإغتيال القائد ماجد أبوشرار، وناجي العلي، والكثير من القادة المفكرين اعتقاداً منه بأنه يستطيع كي الوعي الوطني/ وتخريب الذاكرة الفلسطينية.وأضاف عبيد، إن قيام الاحتلال بتدمير المباني التي تضم مراكز دراسات وطنية، لن يؤثر في الوعي الوطني، فمركز الحوراني فكرة يعتنقها أبناء فلسطين، وتعيش في ضمائرهم، ولن تستطيع آلة الحرب الإسرائيلية تدميرها، مهما استخدمت من قوة وبطش، مستغلة الانحياز الأمريكي الأعمى لها، وظناً منها بأنها فوق القانون.ولفت عبيد أن شعبنا سيواصل تمسكه بحقوقه وثوابته، مدافعاً عن مؤسساته وتاريخه ،مقتدياً بقيادته الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، حتى ينال كامل حقوقه التي أقرتها القوانين الدولية.