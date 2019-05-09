أبو مرزوق: هناك أطراف ترفض (صفقة القرن) إعلامياً ولكنهم يهيئون البيئة لقبولها

رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "هناك أطراف ترفض إعلامياً (صفقة القرن)، ولكن أفعالها تُهيئ البيئة الحاضنة لقضيتنا الوطنية لقبولها، بذريعة موازين القوى وانعدام الخيارات".وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "لازالت ذاكترنا حاضرة، يوم أن تنازل البعض عن 78% من أرضنا تحت ضغط ظروف مشابهة لما نتعرض له اليوم، وبحجة موازين القوى، وعدم مساعدة العرب، وانعدام الخيارات".