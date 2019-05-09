انسحاب ثلاث شركات عالمية من مناقصة للقطارات في المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، انسحاب 3 شركات عالمية عاملة بقطاع القطارات، من مناقصة خاصة بنظام القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات ببعضها، وبالقدس المحتلة.واعتبر مجدلاني في بيان له، هذه الخطوة بأنها تعبير واضح عن رفض الاستيطان ومخاطره، كونه عمل خارج عن القانون، وجريمة ترتكب ضد أراضي الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان هو من أبرز العقبات أمام أية تسوية سياسية.وتابع: موقف كل من شركات بومباردييه الكندية (Bombardier)، وماكواري الأسترالية (Macquarie Group) وسيمنز الألمانية (Siemens) بالانسحاب من مناقصة القطارات، بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية، وحركات المقاطعة، هو بداية جيدة نحو انسحاب كافة الشركات العاملة في المستوطنات.وأشار إلى أن القطارات تعتبر أداة استيطانية، ولتعزيز الوجود الاستيطاني المرفوض دولياً طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.كما ثمن مجدلاني خطوات حركة المقاطعة، وأهمية تعزيزها "فهذه الجهود تشكل أداة ضغط على كافة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، التي تنهب أراضي دولة فلسطين".