الاحتلال يُبلغ بتوسيع مساحة الصيد من ستة إلى 12 ميلاً ابتداءً من الغد

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الجانب الفلسطيني، بتوسيع مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة، ابتداءً من صباح الغد الجمعة.وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المساحة ستكون 12 ميلاً بحرياً من ميناء غزة حتى الجنوب، وستة أميال بحرية من ميناء غزة حتى الشمال.يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، منع الصيادين الفلسطينيين، من دخول البحر، بسبب حالة التوتر الذي شهدها قطاع غزة، الأسبوع الماضي.