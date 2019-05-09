دولي

الصين تُهدد بالردّ على أية تعريفات جديدة تفرضها واشنطن

الصين تُهدد بالردّ على أية تعريفات جديدة تفرضها واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
هددت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، بالردّ على أية رسوم جمركية جديدة قد تفرضها واشنطن، في ظل الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ نحو عام.

وتأتي تهديدات بكين، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين في واشنطن الخميس، وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25%.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، فجرًا: "إن بكين تأسف بشدة لهذا، وستضطر لاتخاذ التدابير المضادة اللازمة إذا ما أدخل الجانب الأمريكي الرسوم الجمركية حيز التنفيذ"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين 173 مليار دولار في الفترة بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل الماضيين، مسجلًا انخفاض بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة قبل بدء الأزمة التجارية بين البلدين، العام الماضي.

وانخفض حجم التجارة بين البلدين بنسبة 20% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها قبل بدء الأزمة التجارية بينهما العام الماضي، بحسب بيانات حكومية صينية، أصدرتها الأربعاء.

وكتب ترامب على تويتر، مساء الأحد، أنه سيزيد "هذا الأسبوع" التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25%.

وذكر أن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين، "تتقدم لكن ببطء شديد، بينما يحاولون إعادة التفاوض.. كلا".

والثلاثاء، قال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، إن التعريفات الجمركية على سلع صينية، التي هدد بفرضها الرئيس دونالد ترامب، ستدخل حيز التنفيذ، الجمعة المقبل.

ومنذ حزيران/ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع، وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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