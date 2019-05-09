شؤون فلسطينية

غوتيريش: الدعم القطري للفلسطينيين سيكون أساسياً في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والانسانية

غوتيريش: الدعم القطري للفلسطينيين سيكون أساسياً في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والانسانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن تقديره للدعم المالي المقدم من دولة قطر لمواجهة الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني. 

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق: "رحب غوتيريش بالتعاون الذي وصفه بالممتاز بين قطر والأمم المتحدة في تطبيق البرامج الإنسانية والاقتصادية الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول). 

وأضاف: "هذا الدعم سيكون أساسيا في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني". 

وقبل أيام، قرر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تخصيص 480 مليون دولار؛ لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة أثنت عليها لحكومة الفلسطينية.

ويأتي الدعم القطري، في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية، اضطرتها لصرف 60 بالمائة من رواتب موظفيها عن شهر أبريل/ نيسان الماضي، سبقها صرف ما يصل إلى 50% عن شهري آذار/مارس، وشباط/فبراير الماضيين. 

وأقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 شباط/فبراير الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار. 

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات. 

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