شؤون فلسطينية

جبريل الرجوب يوجه رسالة لنادي أتلتيكو مدريد

جبريل الرجوب يوجه رسالة لنادي أتلتيكو مدريد
اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
رام الله - دنيا الوطن
طالب اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدم اللعب مع نادي بيتار القدس العنصري، يوم 21 من الشهر الجاري.

وقال الرجوب في رسالته الى ادارة فريق اتلتيكو مدريد: "علمنا أنكم تريدون اللعب في منطقة فلسطينية محتلة، الأمر الذي أثار قلقنا، نحن لسنا ضد اللعب في إسرائيل لكن ليس في القدس المحتلة".

 وأضاف: "فريق اتلتيكو مدريد لديه كم هائل من المشجعين في المناطق الفلسطينية، وعليكم الانتباه للوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، كما انكم ستلعبون ضد فريق عنصري من الدرجة الاولى وهو بيتار القدس، الامر الذي يناقض الروح الرياضية لكرة القدم".

وتابع الرجوب: إسرائيل تعمل على تسيس الرياضة وتستغلها كأداة سياسية من أجل تطبيع الضم غير القانوني للقدس، وتضليل الرأي العام العالمي، في محاولة واضحة لانتهاك كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على أن القدس هي منطقة هي
تحت الوصاية الدولية وإقامة اللقاء في القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقوانين (فيفا).

ووجه الرجوب رسائل احتجاج رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والاتحادين القاري والدولي والاتحاد الأوروبي الذي تنضوي تحته إسرائيل، والاتحاد العربي لكرة القدم، واتحاد التضامن الإسلامي، واللجنة الأولمبية الدولية، وكافة
الجهات ذات العلاقة.

وطالب الرجوب كافة الجهات بالعمل العاجل لاتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل تغيير مكان إقامة المباراة، والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة لما في ذلك من مصلحة لاستقرار جميع الشعوب.

وعبر الرجوب في رسائله عن القلق البالغ لدى الأسرة الرياضية الفلسطينية، وأبناء الشعب الفلسطيني تجاه إقامة المباراة في مدينة القدس.

وأضاف الرجوب "لقد قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتسييس الرياضة بشكل يخالف القيم والمعايير الأخلافية العالمية التي تحكم مبادئ الرياضة، مشيرا إلى أن هذه المباراة ستقام على أرض ملعب بني على أراضي قرية "المالحة" إحدى الـ500 قرية الفلسطينية التي دمّرتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إبان النكبة الكبرى التي ألحقتها بشعبنا عام 1948 منذ 71 عاما".

أخبار ذات صلة

أبو مرزوق: هناك أطراف ترفض (صفقة القرن) إعلامياً ولكنهم يهيئون البيئة لقبولها

أبو مرزوق: هناك أطراف ترفض (صفقة القرن) إعلامياً ولكنهم يهيئون البيئة لقبولها

الاحتلال يُبلغ بتوسيع مساحة الصيد من ستة إلى 12 ميلاً ابتداءً من الغد

الاحتلال يُبلغ بتوسيع مساحة الصيد من ستة إلى 12 ميلاً ابتداءً من الغد

اشتية: الحكومة تبذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام وملتزمة بواجباتها نحو غزة

اشتية: الحكومة تبذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام وملتزمة بواجباتها نحو غزة

غوتيريش: الدعم القطري للفلسطينيين سيكون أساسياً في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والانسانية

غوتيريش: الدعم القطري للفلسطينيين سيكون أساسياً في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والانسانية

(واللا): سيتم إدخال المحروقات لغزة غداً.. فما مصير الأموال القطرية؟

(واللا): سيتم إدخال المحروقات لغزة غداً.. فما مصير الأموال القطرية؟

اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار

اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار

19 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال نيسان

19 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال نيسان

بـ100 مليون شيكل.. بناء جدار خرساني بمنطقة (إيرز) لمنع صواريخ غزة

بـ100 مليون شيكل.. بناء جدار خرساني بمنطقة (إيرز) لمنع صواريخ غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار

اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار

19 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال نيسان

19 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال نيسان

(إسرائيل هيوم): هذا ما دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار

(إسرائيل هيوم): هذا ما دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار

وزير الاقتصاد يؤكد على تعزيز الشراكة للخروج بقوانين اقتصادية ممكنة لممارسة الأعمال

وزير الاقتصاد يؤكد على تعزيز الشراكة للخروج بقوانين اقتصادية ممكنة لممارسة الأعمال

بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني

بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني

موقع إسرائيلي: حماس والجهاد الإسلامي تستعدان لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

موقع إسرائيلي: حماس والجهاد الإسلامي تستعدان لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع القنصل السويدي العام

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع القنصل السويدي العام

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

"الديمقراطية" تدعو لبناء جبهة عالمية من الشعوب المتضررة من سياسات الإمبريالية الأميركية

منوعات

أيتن عامر تنهار باكية: &#34;بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر&#34;

أيتن عامر تنهار باكية: "بنتي كانت بتفرفر والناس بتضحك وتهزر"

&#34;عفريت الفسيخة&#34;.. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

"عفريت الفسيخة".. مقلب زهرة العلا في جارها التركي

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب &#34;التعري&#34; في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

إنتقادات لـ حسن الرداد بسبب "التعري" في أولى حلقات ​مسلسل الزوجة 18​

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية &#34;رامز في الشلال&#34;

تعليق صادم من ياسمين الخطيب بعد وقوعها ضحية "رامز في الشلال"

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

شمس الكويتية تعترف بزواجها: عربي من أصول تركية

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

بأول ظهور علني بعد الولادة.. لقطات لطفل ميغان والأمير هاري

لماذا عادت قصة &#34;إخصاء عدوية&#34; من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

لماذا عادت قصة "إخصاء عدوية" من قبل أمير كويتي إلى الواجهة؟

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

هند البلوشي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج &#34;ورش تمثيل&#34;.. فكيف ردت؟

آيتن عامر: ريهام سعيد تحتاج "ورش تمثيل".. فكيف ردت؟

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

حذف مشهد لمقبرتين سنية وشيعية في مسلسل كويتي يثير ردود فعل غاضبة

عربي

السيسي يستقبل حفتر ويجدد دعم الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب

السيسي يستقبل حفتر ويجدد دعم الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب

ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة (إس 300) في سورية

ضابط إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة (إس 300) في سورية

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية &#34;الاستيلاء على أموال الداخلية&#34;

محكمة الجنايات تبرئ حبيب العادلي وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"