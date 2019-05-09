(واللا): سيتم إدخال المحروقات لغزة غداً.. فما مصير الأموال القطرية؟

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مصدر في القيادة الجنوبية، أنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم، صباح غدٍ الجمعة، لإدخال المحروقات إلى قطاع غزة.ووقفاً للمعبر ذاته، فقد قال المصدر: "أما بخصوص المال القطري، لن يتم إدخاله غداً لسبب غير معروف، ربما يتم إدخاله الأسبوع المقبل، وهذا سيكون سبب آخر للضغط".وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وذلك خرقاً لتفاهمات وقف إطلاق النار.يذكر، أن المقاومة الفلسطينية، وضعت عدة شروط لوقف إطلاق النار، ومن بينها: عدم المساس بالمتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة، وإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وفتح كافة المعابر.