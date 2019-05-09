اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الاعلامي لمعبر (ايرز)، أن العمل على المعبر غداً الجمعة، سيكون بشكل طبيعي امام كافة المواطنين باستثناء التجار.وقال المكتب الاعلامي في تصريح له: "إن المعبر مفتوح صباح غدٍ الجمعة، امام كافة المواطنين، وبكلا الاتجاهين للمغادرين والقادمين، باستثناء التجار".