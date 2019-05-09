اعلام معبر ايرز: المعبر سيكون مفتوحاً غدا أمام المواطنين باستثناء التجار
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الاعلامي لمعبر (ايرز)، أن العمل على المعبر غداً الجمعة، سيكون بشكل طبيعي امام كافة المواطنين باستثناء التجار.
وقال المكتب الاعلامي في تصريح له: "إن المعبر مفتوح صباح غدٍ الجمعة، امام كافة المواطنين، وبكلا الاتجاهين للمغادرين والقادمين، باستثناء التجار".
أفاد المكتب الاعلامي لمعبر (ايرز)، أن العمل على المعبر غداً الجمعة، سيكون بشكل طبيعي امام كافة المواطنين باستثناء التجار.
وقال المكتب الاعلامي في تصريح له: "إن المعبر مفتوح صباح غدٍ الجمعة، امام كافة المواطنين، وبكلا الاتجاهين للمغادرين والقادمين، باستثناء التجار".
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