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قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب ستة آخرون، نتيجة لتفجير هز شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الخميس.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها، أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة تفجير انتحاري في منطقة "جميلة" شرقي العاصمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفاد مصدر أمني، بأن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون على الأقل كحصيلة أولية للانفجار، مشيرا إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن انتحاريا فجر نفسه قرب سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد.

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قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد