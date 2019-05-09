قتلى وجرحى بتفجير شرقي العاصمة العراقية بغداد

رام الله - دنيا الوطنسقط 8 أشخاص بين قتيل وجريح، نتيجة تفجير هز شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الخميس.ودوى صوت الانفجار، شرقي العاصمة بغداد، فيما هرعت سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، صوب مكان التفجير الذي لم يعرف نوعه حتى اللحظة.يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.