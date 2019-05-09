بـ100 مليون شيكل.. الكشف عن بناء جدار خرساني بمنطقة (إيرز) لمنع الصواريخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه تم الكشف عن خطة لبناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية على طول مسارات السكة بالقرب من منطقة (إيرز) وسديروت.وقال القناة ذاتها: "هذا هو الحل الوقائي المصمم لحماية القطار الذي يسر في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة؛ لمنع احتمال حدوث ضرب صاروخية من غزة".وأشارت القناة إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 100 مليون شيكل.وشهد قطاع غزة، الاسبوع الماضي، حالة من التوتر الشديد، بعد قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي العديد من الأهداف في قطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 27 مواطنا فلسطينيا.في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة، بالعشرات من الرشقات الصاروخية، والتي وصل بعضها إلى بئر السبع، مما خلف أربعة قتلى اسرائيليين.