دولي

كوخافي: نعمل على جاهزية الجيش لمواجهة أي طارئ محتمل

كوخافي: نعمل على جاهزية الجيش لمواجهة أي طارئ محتمل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "إننا سنعمل كل ما بوسعنا من أجل أن يكون الجيش على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي طارئ محتمل".

وحسب قناة (كان)، أشار كوخافي خلال حفل توزيع أوسمة على جنود الجيش المتفوقين إلى أن الجيش يواصل جهوزيته ليكون ملائماً للتكيف مع التغييرات الحاصلة.

وأوضح أن الجيش يعمل ليلا ونهارا على اختلاف الأذرع والألوية لضمان أمن "إسرائيل" ومواطنيها

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