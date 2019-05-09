الرئيس الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين





وقد احتجزت المقاومة الفلسطينية، عددا من جنود الاحتلال الاسرائيلي، إبان حرب 2014 على قطاع غزة، فيما لم يتم التعرف على مصيرهم حتى اللحظة.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الخميس: "إن إسرائيل ملتزمة بعمل كا ما هو مطلوب من أجل إعادة الأسرى والمفقودين من الجنود إليها".وأعرب ريفلين خلال حفل توزيع أوسمة الجيش على الجنود المتفوقين وفق قناة (كان)، عن فخره بإسرائيل وإنجازاتها العظيمة على اختلاف وشتى الصعد.