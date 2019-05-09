شؤون فلسطينية

الرئيس الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين

الرئيس الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الخميس: "إن إسرائيل  ملتزمة بعمل كا ما هو مطلوب من أجل إعادة الأسرى والمفقودين من الجنود إليها".

وأعرب ريفلين خلال حفل توزيع أوسمة الجيش على الجنود المتفوقين وفق قناة (كان)، عن فخره بإسرائيل وإنجازاتها العظيمة على اختلاف وشتى الصعد.

وقد احتجزت المقاومة الفلسطينية، عددا من جنود الاحتلال الاسرائيلي، إبان حرب 2014 على قطاع غزة، فيما لم يتم التعرف على مصيرهم حتى اللحظة.

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