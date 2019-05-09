(إسرائيل هيوم): هذا ما دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن مناسبتين دفعتا "إسرائيل" للقبول بوقف إطلاق النار مع حماس والجهاد الاسلامي خلال جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن فعاليات ذكرى ما يسمى يوم الاستقلال (النكبة لدى الفلسطينيين) ومسابقة الاغنية الاوروبية يوروفيجن دفعتا إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النا.وبيّنت الصحيفة أنه تم إطلاق أكثر من 690 صاروخًا وقذيفة هاون على المستوطنات الإسرائيلية، زاعمه أن القبة الحديدية اعترضت حوالي 200 من الصواريخ.