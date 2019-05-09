شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يؤكد على تعزيز الشراكة للخروج بقوانين اقتصادية ممكنة لممارسة الأعمال

وزير الاقتصاد يؤكد على تعزيز الشراكة للخروج بقوانين اقتصادية ممكنة لممارسة الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الخميس، خلال
لقائه مجلس نقابة المحامين، على تعزيز الشراكة للخروج بقوانين اقتصادية ممكنة لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي جاهدة على تطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الاقتصاد الوطني.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية الخروج بصيغة لقانون عصري للشركات يعزز الريادية والإبداع في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن القانون محط نقاش ومشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع آليات التعاون المشترك ما بين الوزارة والنقابة، كما اتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل يتم خلالها مناقشة مسودة القانون والتعديلات المقترحة.

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