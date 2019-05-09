شؤون فلسطينية

بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني

بحر يشيد بالموقف الكويتي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، بموقف دولة الكويت الشقيقة الأصيل تجاه نصرة قضية فلسطين، وتعزيز صمود شعبنا.

جاء ذلك خلال رسالة استقبال د. بحر وفد الكويت في قافلة اميال من الابتسامات برئاسة عبد الرحمن الفيلكاوي، أشاد خلال لقائه بمواقف الكويت الاصيلة اميرا وحكومة وبرلمانا وشعبنا تجاه نصرة قضية فلسطين وتعزيز صمود اهلها، من خلال مواقف الكويت الاصيلة في كل المحافل الدولية.

واعتبر د. بحر أن الموقف الكويتي وخاصة مجلس الأمة الداعم للقضية والرافض للتطبيع نَفَساً عروبياً إسلامياً عزّ نظيره هذه الأيام، وإسناداً سياسياً ومعنوياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية في ظل الهجمة الإسرائيلية والمؤامرة العالمية التي يتعرض لها شعبنا وقضيته العادلة.

ودعا دولة الكويت الشقيقة ومجلس الأمة فيها لمزيد من الدعم والنصرة والإسناد لقضايا وشعبنا وثوابته، ولأهالي غزة المحاصرين بكل ما يملكون من وسائل وإمكانات، والعمل على تفعيل أدواتهم السياسية والدبلوماسية البرلمانية، بهدف تعزيز صمود شعبنا الذي يتعرض للحصار الظالم من الاحتلال.

كما قدم د. بحر درع تكريم لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على موافقه الشجاعة والنبيلة والاصيلة تجاه القضية الفلسطينية في جميع المحافل المحلية والدولية والدبلوماسية.

من جهته أكد الوفد الكويتي أن الشعب الكويتي يدعم بشدة كافة قضايا الشعب الفلسطيني ويعمل على تعزيز صموده في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

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